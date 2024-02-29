"تنمية الموارد البشرية" تنظم ملتقى "لقاءات الباحة".. 5 مارس المقبل

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ملتقى "لقاءات الباحة"، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية، خلال يومي 24 و25 شعبان الجاري، الموافق 5 و6 مارس المقبل، بجامعة الباحة.
ويأتي ملتقى لقاءات الباحة، ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة بالمملكة؛ لتقديم حزمة من البرامج والخدمات للأفراد والمنشآت على حدٍ سواء، بالإضافة إلى التعريف بمنتجات الإرشاد المهني والتدريب والتمكين.
ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، من خلال الجلسات العلمية وورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية.
إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما يتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا تقدم فيه المنشآت المشاركة فرص التوظيف لديها والموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، إضافةً إلى مجموعة من جلسات إرشادية وتدريبية متنوعة.
ويشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ حيث خصصت مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.
ووفقًا للفئات المستهدفة، يتضمن الملتقى خمسة مسارات هي: الباحثين عن العمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، والطلاب والطالبات، وأصحاب العمل، وريادة الأعمال.