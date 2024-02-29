"تنمية الموارد البشرية" تنظم ملتقى "لقاءات الباحة".. 5 مارس المقبل

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ملتقى "لقاءات الباحة"، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية، خلال يومي 24 و25 شعبان الجاري، الموافق 5 و6 مارس المقبل، بجامعة الباحة.