محافظ الدوادمي يرفع شكره للقيادة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري

رفع محافظ الدوادمي خالد البابطين باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، أسمى آيات الشُكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر منصّة إحسان.
وأكّد محافظ الدوادمي أن قيادة المملكة سبّاقة لكُل ما فيه خير وصلاح للناس، وأن هذه المُبادرات تُحقق مُستهدفات كُبرى في تعزيز العمل الخيري والارتقاء بمبادئ التكافل الاجتماعي، وزيادة مُساهمة المواطن في المسؤولية المجتمعية عبر منصّات ذات موثوقية وكفاءة عالية.
وأشار البابطين إلى أن السعودية اليوم تكتب قصّة بذل وعطاء استثنائية، هي مثالٌ يُحتذى اقليمياً ودولياً، مشدداً على أن هذا النجاح لم يكن ليحدث دون اهتمام وحرص القيادة على تفعيل دور العمل الخيري ومُساهمته في تنمية القطاع غير الربحي والوصول لمجتمع حيوي قائم على التعاضد والتعاون.
وسال البابطين الله عز وجل أن يُمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بالصحّة والسداد، وأن يُديم على بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية نِعَمَ الأمن والأمان والرخاء والازدهار.