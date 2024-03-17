محافظ الدوادمي يرفع شكره للقيادة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري

وأشار البابطين إلى أن السعودية اليوم تكتب قصّة بذل وعطاء استثنائية، هي مثالٌ يُحتذى اقليمياً ودولياً، مشدداً على أن هذا النجاح لم يكن ليحدث دون اهتمام وحرص القيادة على تفعيل دور العمل الخيري ومُساهمته في تنمية القطاع غير الربحي والوصول لمجتمع حيوي قائم على التعاضد والتعاون.