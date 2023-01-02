تدشين عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي بينبع

يُذكر أن عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي، تعتبر أول عيادة متخصصة في المنطقة، وقد بدأت باستقبال المراجعين بدايةً من أول يناير الجاري، يوم الأحد كل أسبوع.