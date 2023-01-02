تدشين عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي بينبع

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، اليوم الاثنين، عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع.
يأتي ذلك ضمن مبادرات جودة الحياة بالهيئة الملكية بينبع؛ حرصًا على سلامة قاطني مدينة ينبع الصناعية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
وتهدف العيادة إلى خلق مجتمع واعٍ يدرك أهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، والتعرف على العوامل المسببة له وطرق الوقاية منه عن طريق إجراء اختبارات الفحص عن سرطان عنق الرحم والخلايا محتملة السرطنة، والتوعية بضرورة أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من أمراض سرطان عنق الرحم.
يُذكر أن عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي، تعتبر أول عيادة متخصصة في المنطقة، وقد بدأت باستقبال المراجعين بدايةً من أول يناير الجاري، يوم الأحد كل أسبوع.