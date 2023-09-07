45 مزارعًا ونحالاً يعرضون منتجاتهم بمهرجان الأفلاج الثاني للتمور واليسر
شهد مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني الذي انطلقت فعاليّاته، مساء أمس الأربعاء، عروض نحو 45 مزارعًا ونحالاً منتجاتهم في خيمة العرض المجهزة من قِبل مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
وفي التفاصيل، تضمنت العروض أنواعًا متعددة من التمور تنتجها مزارع المحافظة، بالإضافة إلى عروض أنواع من العسل منتجة من مناحل الأفلاج كذلك قدم مزارعون منتجات شجرة المورنجا "البان العربي" ؛ كما شاركت جهات حكومية وجمعيات القطاع الثالث بأركان توعوية وتوجيهية وإرشادية وصحية.
من جهة أخرى، تقدم مكتبة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج برئاسة مدير مكتب البيئة محمد الحمدان جهودًا كبيرة للزوار والعارضين ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة.
ويهدف المهرجان الذي يستمر على مدار 4 أيام إلى خدمة المزارعين والنحالين والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية بالمنطقة، بفتح منافذ تسويقية لهم خارج وداخل المحافظة.