45 مزارعًا ونحالاً يعرضون منتجاتهم بمهرجان الأفلاج الثاني للتمور واليسر

وفي التفاصيل، تضمنت العروض أنواعًا متعددة من التمور تنتجها مزارع المحافظة، بالإضافة إلى عروض أنواع من العسل منتجة من مناحل الأفلاج كذلك قدم مزارعون منتجات شجرة المورنجا "البان العربي" ؛ كما شاركت جهات حكومية وجمعيات القطاع الثالث بأركان توعوية وتوجيهية وإرشادية وصحية.