جولات التوطين في نجران ترصد 93 موظفًا سعوديًا وتحصر 4 فرص عمل بقطاع القرطاسية

وخلال الأسبوع الجاري، نفذت اللجنة زيارات ميدانية شملت 45 منشأة، جرى خلالها رصد بيانات العاملين، حيث أوضحت النتائج أن إجمالي الموظفين السعوديين بلغ 93 موظفًا، بينهم 13 موظفة سعودية، فيما يعمل في تلك المنشآت 64 وافدًا من جنسيات متعددة.