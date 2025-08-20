جولات التوطين في نجران ترصد 93 موظفًا سعوديًا وتحصر 4 فرص عمل بقطاع القرطاسية

تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران تنفيذ جولاتها الرقابية على نشاط المكتبات والقرطاسية، وذلك في إطار متابعة تطبيق قرارات التوطين بمختلف القطاعات.
وخلال الأسبوع الجاري، نفذت اللجنة زيارات ميدانية شملت 45 منشأة، جرى خلالها رصد بيانات العاملين، حيث أوضحت النتائج أن إجمالي الموظفين السعوديين بلغ 93 موظفًا، بينهم 13 موظفة سعودية، فيما يعمل في تلك المنشآت 64 وافدًا من جنسيات متعددة.
كما أسفرت الجولات عن حصر 4 فرص عمل جديدة، يجري تجهيزها لتوطينها بسعوديين خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لجهود اللجنة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية بسوق العمل.