انطلاق فعاليات اليوم الأول لملتقى التطوع البلدي والمعرض المصاحب له

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول لملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والذي يقام بالتزامن مع يوم التطوع العالمي بتنظيم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بفندق هيلتون للمؤتمرات بمكة المكرمة.