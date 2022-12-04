انطلاق فعاليات اليوم الأول لملتقى التطوع البلدي والمعرض المصاحب له

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول لملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والذي يقام بالتزامن مع يوم التطوع العالمي بتنظيم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بفندق هيلتون للمؤتمرات بمكة المكرمة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول للملتقى بكلمة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أوضح خلالها بأن الوزارة أنشأت 9 آلاف فرصة تطوعية في جميع مدن ومحافظات المملكة نفذها أكثر من 250 ألف متطوع ومتطوعة عبر 700 ألف ساعة عمل تطوعية.
وبين أن الوزارة عملت على تأسيس وتمكين 17 إدارة للمشاركة المجتمعية في كافة الأمانات في مناطق المملكة، وأن الوزارة حققت في العام 2021 المركز الثاني على مستوى المملكة في دعم برامج التطوع والتي تخدم المواطنين والمقيمين.
كما تضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى عقد جلسة حوارية عن تكامل القطاعات المختلفة لدعم وابتكار المبادرات التطوعية في القطاع البلدي، إضافة لعقد ورشة عمل لابتكار فرص تطوعية نوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالقطاع البلدي قدمتها مديرة إدارة التطوع بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نوير الهيضل، حيث سيكون من مخرجات الورشة وضع دليل للفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بالقطاع البلدي.
كما تعمل الورشة على تصميم مبادرة كبرى لخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 1444هـ، كما تم عقد ورشة بعنوان "ابتكار فرص تطوعية في مسار التشوهات البصرية والرقابة على تحسين المشهد الحضري"، والتي من مخرجاتها تطوير دليل الفرص التطوعية بمسار تحسين المشهد الحضري والرقابة وتحديد مسارات فرص إشراك المجتمع بالبرنامج.
وضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى قام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرافقه عدد من أمناء المناطق بزيارة لمتحف الوحي، اطلعوا فيه على ما يشتمله المعرض.
يذكر أن الملتقى الذي يقام على مدى يومين يهدف إلى التعريف بجهود الأمانات والبلديات في مجال التطوع وطرح الفرص التطوعية وتسهيل عمل المتطوعين بما يخدم المواطنين والمقيمين وبما يخدم أهداف رؤية 2030.