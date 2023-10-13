انطلاق مؤتمر جدة للصيدلة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جمعية "الطب الباطني"

وفي التفاصيل، أوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بن طلال بخش أن المؤتمر سيناقش العديد من الأهداف التي تركز على تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض من خلال مناقشة التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين.