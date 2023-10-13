انطلاق مؤتمر جدة للصيدلة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جمعية "الطب الباطني"

تطلق إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني اليوم السبت، مؤتمر جدة للصيدلة المقام، في فندق انتركونتيننتال بجدة.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بن طلال بخش أن المؤتمر سيناقش العديد من الأهداف التي تركز على تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض من خلال مناقشة التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين.
وذكر رئيس اللجنة التنظيمية، محمد بن أحمد باطوق أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويستهدف الفئة من الكوادر الصحية من صيادلة ومساعدي صيادلة وطلاب الصيدلة.
ويتضمن المؤتمر 11 جلسة علمية تناقش في مجملها أحدث المستجدات في الممارسة الصيدلانية والعديد من الموضوعات المهنية.