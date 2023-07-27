"سقيا" بالرياض تنفّذ عددًا من البرامج المتنوّعة خلال الربع الثاني للعام الحالي

من جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب، بأن هذه الإنجازات ليست سوى بداية، وأن الجمعية تستعدّ لتنفيذ المزيد من البرامج المبتكرة خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى التعاون المثمر بين الجمعية والجهات الخيرية، ومؤكدًا أن هذا التعاون يمكّن الجمعية من تحقيق نتائج إيجابية وتقديم الوصول لأكبر عدد من المستفيدين.