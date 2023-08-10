موسم صيف عسير يستقبل 30 سيارة رياضية انطلقت من جدة للتعريف بالوجهات السياحية

ويشارك في هذه الرحلة عدد من كبار السائقين الرياضيين المشهورين، ونخبة من الشخصيات العامة، من أجل دعم السياحة الداخلية وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تبرز هذه الرحلة مقومات منطقة عسير السياحية الطبيعية والثقافية على حدٍ سواء، وتتيح الفرصة للاستمتاع بمعالم الطريق من جدة إلى أبها، وسط أجواء مفعمة بالطبيعة الساحرة، والخضرة الفاتنة، وقمم الجبال الشاهقة التي تعانق السحاب، فضلاً عن جريان مياه الأودية وتساقط الأمطار، مما يضفي مزيداً من الجمال والروعة، والبهاء والتألق على المنطقة التي تقدم لزوارها تجربة سياحية لا تنسى من المتعة والإثارة، في مسار الرحلة الذي يمر على مناطق موسم صيف عسير، بدءاً من شارع الفن، وأبها قالا، ومدهال، وسيرّ، ومزرعة اعناب السياحية، مروراً بعقبة الصماء والسودة وبني مازن، وقصور أبو سراح التاريخية، وقرية المسقى التراثية، ويختم المسار بزيارة مسرح سمرة ومنطقة ترحاب.