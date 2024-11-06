مناقشات حول مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمكة المكرمة

استقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس عبد الله الكثيري، ونائب مدير عام إدارة الموارد البشرية، الدكتور متعب العتيبي، خلال زيارة لهما للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.