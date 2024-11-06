مناقشات حول مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمكة المكرمة

استقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس عبد الله الكثيري، ونائب مدير عام إدارة الموارد البشرية، الدكتور متعب العتيبي، خلال زيارة لهما للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
وفي بداية الزيارة، التقى المهندس الكثيري والدكتور الحربي القيادات التدريبية والإدارية حضوريًا وعن بُعد، حيث جرت مناقشات حول مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بالمنطقة.
عقب اللقاء، قام المهندس الكثيري بجولة شملت مرافق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، للاطلاع عن قرب على سير العمل والخدمات المقدمة.
هدفت هذه الزيارة إلى تعزيز العمل بين الإدارات وتحقيق رؤى تطويرية تدعم جودة الخدمات التدريبية في منطقة مكة المكرمة، بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورؤية المملكة 2030.