"بن درهم" رئيسًا و"الزهراني" نائبًا لجمعية "سقيا الماء" بمكة لمدة 4 سنوات

وقامت لجنة الانتخابات بفرز البطاقات الانتخابية، وإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كلُّ عضو من الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم للدورة الثانية لمجلس الإدارة التي تمتدّ لـ"4" سنوات قادمة، وتم انتخاب عايض بن عبدالله بن درهم رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور راشد بن محمد الزهراني نائبًا لرئيس المجلس، كما ضمّ المجلس في عضويته كلًّا من: سعيد بن إبراهيم الزهراني، وحامد بن علي الشهري، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي، والدكتور عبدالله بن علي الشهري، ومحمد بن عيضة المالكي.