"بن درهم" رئيسًا و"الزهراني" نائبًا لجمعية "سقيا الماء" بمكة لمدة 4 سنوات

عقدت الجمعيةُ العمومية لجمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعَها، وسط حضور معظم الأعضاء، وشهد الاجتماع التصويت المباشر على انتخاب أعضاء الجمعية.
وقامت لجنة الانتخابات بفرز البطاقات الانتخابية، وإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كلُّ عضو من الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم للدورة الثانية لمجلس الإدارة التي تمتدّ لـ"4" سنوات قادمة، وتم انتخاب عايض بن عبدالله بن درهم رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور راشد بن محمد الزهراني نائبًا لرئيس المجلس، كما ضمّ المجلس في عضويته كلًّا من: سعيد بن إبراهيم الزهراني، وحامد بن علي الشهري، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي، والدكتور عبدالله بن علي الشهري، ومحمد بن عيضة المالكي.
عقب ذلك تم استعراض الحساب الختامي للعام 2022، وخطة عمل الجمعية التشغيلية، والموازنة التقديرية للعام 2023، والتي تم إعدادها وفق بطاقة الأداء المتوازن.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عايض بن عبدالله بن درهم، بجهود مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية؛ على ما حقّقته الجمعية خلال عام 2022 من إنجازات كبيرة ضمّت خدمات وبرامج السقيا التي وصل عددها إلى "12" برنامجًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين منها "6" ملايين و"600" ألف مستفيد.
ونوّه "بن درهم" إلى أهمية تعزيز دور الجمعية من خلال ترجمة ما تجده من دعم لتطوير واستدامة جودة الحياة، واستمرار برامج السقيا في محافظات المنطقة.
ولفت إلى جهود الفرق التطوعية التي ساهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين؛ حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال العام 2022م، "288" فرصة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية "1720" متطوعًا بما يعادل "10368" ساعة تطوعية.
وأكد "بن درهم" التزامَ سقيا الماء الخيرية في المنطقة بالمضي قدمًا لتعزيز الشراكات وإطلاق المزيد من المشاريع؛ لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في: تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية.
وكشف أن الجمعية وقّعت "20" شراكة مجتمعية استهدفت التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التنموية، وإرساء دعائم العمل الخيري وتبادل المعارف والمهارات، بالإضافة إلى استشعار أهمية الشراكات بين القطاعات غير الربحية وغيرها؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.