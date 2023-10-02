"بيئة مكة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن الممارسات السليمة في تربية النحل

وأكد أن البرنامج التدريبي يسلط الأضواء على جلسة تطبيق عملية لتحويل تربية طوائف النحل من الخلايا البلدية(التقليدية) إلى الخلايا الحديثة، وأن البرنامج يسلم أدوات تربية النحل على بعض النحالين النموذجين لإقامة المناحل الإيضاحية، وذلك لنشر تقنيات تربية النحل الحديثة وممارسات الإدارة السليمة للمناحل وتقنيات تربية الملكات وإيضاحها على نحو عملي على امتداد سلاسل القيمة لتبينيها من قبل بقية النحالين، مشيرًا إلى أن النحل يعد جزءًا لا يتجزأ في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والبيولوجي.