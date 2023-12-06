"زمزم " تحصد جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي لعام 2023م

وأعرب "المطرفي" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الرؤية والرسالة والأهداف التي تسعى جمعية زمزم لتحقيقها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحسين صحة المستفيدين من ذوي الاحتياج. وأشاد بالدور المهم لوزارة الصحة في دعم التطوع الصحي والمتطوعين. وأكد أن الجمعية ستواصل جهودها ومبادراتها الصحية والتطوعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأن هذه الجائزة تمثل تحفيزاً وتشجيعاً له ولجميع أعضاء جمعية زمزم لمواصلة العطاء والإبداع في مجال التطوع الصحي.