"زمزم " تحصد جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي لعام 2023م

حصلت جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة على جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي للجهات في مسار الجائزة التقديرية لعام 2023م، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تقديم الخدمات الصحية التطوعية وزيادة الوعي الصحي للمجتمع.
كما فاز رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم د. عبدالله بن نفيع المطرفي وعضو الجمعية العمومية بجمعية زمزم د. جميل بن عبدالعزيز العطا بجائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي للأفراد في مسار الجائزة التقديرية.
وأعرب "المطرفي" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الرؤية والرسالة والأهداف التي تسعى جمعية زمزم لتحقيقها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحسين صحة المستفيدين من ذوي الاحتياج. وأشاد بالدور المهم لوزارة الصحة في دعم التطوع الصحي والمتطوعين. وأكد أن الجمعية ستواصل جهودها ومبادراتها الصحية والتطوعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأن هذه الجائزة تمثل تحفيزاً وتشجيعاً له ولجميع أعضاء جمعية زمزم لمواصلة العطاء والإبداع في مجال التطوع الصحي.