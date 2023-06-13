8 مشاريع ومبادرات تحصد جوائز المدينة المنورة للبيئة في دورتها الأولى

وفي الفرع الثالث للجائزة البيئية المتمحور حول (إنتاج أعمال التوعية البيئية)، كان المركز الأول من نصيب الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عن تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات التوعوية (ثقافتي في بيئتي- بيئتي صحتي- مسابقة المدارس الخضراء)؛ إذ جرى تعميمها على 800 مدرسة بالشراكة مع برنامج المدن الصحية، كما جاء التكريم استحقاقًا عقب حصد إدارة تعليم المدينة 12 وسام جلوب البيئي، و6 أوسمة عالمية، واستعراض 16 مشروعًا علميًّا مرتبطًا بالشؤون البيئية فضلًا عن المشاركة في المشروع الوطني الكشفي "البيئة ونظافتها وابتكار 40 مشروعًا في مجال البيئة، وتحقيق المركز الأول في جائزة وزارة التعليم عن تنفيذ أول مركز علمي للزراعة المائية.