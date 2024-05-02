"أمانة جدة" تنفذ مبادرة زراعة شتلات بمناسبة أسبوع البيئة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن هذه المبادرة تعد فرصة تطوعية ينضم فيها أفراد المجتمع للاحتفال بهذا الأسبوع والتوعية بزراعة الأشجار والنباتات وكيفية المحافظة عليها. وبيّن حمودة أن مرافق الأمانة مهيأة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، والتي تعكس حرص أمانة جدة على تحقيق الاستدامة في المجتمع من خلال تنفيذ عديد المبادرات والمشاركات المجتمعية بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والقطاعات الأخرى.