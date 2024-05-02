"أمانة جدة" تنفذ مبادرة زراعة شتلات بمناسبة أسبوع البيئة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة

نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع جامعة دار الحكمة بمشاركة مجموعة من طالبات ومنسوبات الجامعة في هذه المبادرة، والتي تأتي بالتزامن مع أسبوع البيئة بهدف زراعة الأشجار والشجيرات والشتلات الزراعية لزيادة الغطاء النباتي والحفاظ عليه وأيضًا للتوعية بالمحافظة على البيئة بشكل عام.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن هذه المبادرة تعد فرصة تطوعية ينضم فيها أفراد المجتمع للاحتفال بهذا الأسبوع والتوعية بزراعة الأشجار والنباتات وكيفية المحافظة عليها. وبيّن حمودة أن مرافق الأمانة مهيأة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، والتي تعكس حرص أمانة جدة على تحقيق الاستدامة في المجتمع من خلال تنفيذ عديد المبادرات والمشاركات المجتمعية بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والقطاعات الأخرى.