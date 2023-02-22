"عيون جدة" تحتفل بيوم التأسيس بمشاركة مجتمعية وفعاليات متنوعة

يأتي ذلك تجسيدًا للارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وبالوحدة الوطنية للمملكة، التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وأبناؤه من بعده، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.