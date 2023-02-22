"عيون جدة" تحتفل بيوم التأسيس بمشاركة مجتمعية وفعاليات متنوعة

نظّمت جمعية عيون جدة احتفالية بمناسبة “يوم التأسيس”، تتضمّن العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الصيرفي ميجا مول بجدة.
يأتي ذلك تجسيدًا للارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وبالوحدة الوطنية للمملكة، التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وأبناؤه من بعده، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أنس صيرفي: إن هذه المناسبة العزيزة علينا تمثّل ذكرى خالدةً لانطلاقة المجد والحياة الكريمة للحضارة الإنسانية بكل معانيها وتفاصيلها، وتمنحنا فرصةً للاعتزاز بهذه الملحمة التاريخية التي صنعها قادة عظماء على امتداد الأزمان، تواصلت خلالها فصول التنمية والحياة الكريمة حتى عهد الخير والنماء.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور زهير بن عبدالرحيم ميمني؛ أن الاحتفال بهذه الذكرى للتاريخ المجيد لمسيرة هذه الدولة المباركة وامتداداتها العريقة، إضافة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل مجتمعنا.
وأضاف أن الاحتفال يشمل العديد من الفعاليات والأنشطة؛ ومنها العرضة النجدية، والخطوة العسيرية، والنشيد الوطني، والمسابقات، وركن الرسم على الوجه والتلوين للأطفال، وإقامة معرض يشتمل على عدد من اللوحات الفنية التي تحاكي التراث والمشغولات اليدوية التراثية؛ لنعيش ذكرى التأسيس الثانية.