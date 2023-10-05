"تعليم جازان" يحتفي باليوم العالمي للمعلم تكريمًا لرسالته السامية

رعى المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم؛ حفلَ احتفاء الإدارة العامة للتعليم بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي 2023م، الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ تكريمًا لرسالتهم السامية في هذا اليوم، وتقديرًا لجهودهم المخلصة، وعطاءاتهم الكبيرة، وإسهاماتهم المثمرة في سبيل إنجاح العملية التعليمية، بحضور مستشار مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول "د. شريفة الراجحي".