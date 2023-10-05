"تعليم جازان" يحتفي باليوم العالمي للمعلم تكريمًا لرسالته السامية
رعى المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم؛ حفلَ احتفاء الإدارة العامة للتعليم بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي 2023م، الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ تكريمًا لرسالتهم السامية في هذا اليوم، وتقديرًا لجهودهم المخلصة، وعطاءاتهم الكبيرة، وإسهاماتهم المثمرة في سبيل إنجاح العملية التعليمية، بحضور مستشار مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول "د. شريفة الراجحي".
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تشارك المجتمع الدولي اليوم مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم 2023م، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ كون المعلمين والمعلمات هم إحدى أهم ركائز التنمية المجتمعية، فهم يقومون بتعليم وتربية الأجيال القادمة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة للحياة الحديثة، عبر أدوار لا تقتصر على نقل المعلومات فقط، بل تشمل تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية والنقدية لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وقدم "عقدي" شكره وتقديره لجميع المعلمين والمعلمات على ما يزرعونه في نفوس أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات من حبّ الوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وحثّهم على الإبداع والابتكار، ودعمهم في مواجهة تحدياتهم وطموحاتهم، والتي تنبع من حبّهم وإيمانهم برسالتهم السامية التي لولاها لما وصلنا إلى ما نحن فيه من تقدم ونهضة.
شمل الحفلُ المقام بهذه المناسبة عروضًا مرئيةً، وفقرات حوارية، وقصصًا ملهمة للمعلمين والمعلمات، كما شهد الحفلُ تكريمَ عدد من المعلمين والمعلمات من مختلف مدارس المنطقة.