بالشراكة مع جامعة الحدود الشمالية.. "وقاء" ينظم المعرض الزراعي الافتراضي لتثقيف المزارعين

ويستهدف المعرض المزارعين والمهتمين بالزراعة والصناعات التحويلية وكل فئات المجتمع؛ للتعريف بأهم المنتجات والميز النسبية بمنطقة الحدود الشمالية وأهمية المحافظة على الثروة النباتية والاهتمام بالصحة النباتية، كما يهدف إلى توعية وتثقيف المزارعين والمهتمين، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار واستعراض منتجاتهم وطرق الاستفادة من الصناعات التحويلية بالمنتجات لديهم.