بالشراكة مع جامعة الحدود الشمالية.. "وقاء" ينظم المعرض الزراعي الافتراضي لتثقيف المزارعين

نظم فرع مركز وقاء بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، المعرض الزراعي الافتراضي بالمنطقة، ضمن جهود التعاون المشترك بين الفرع وجامعة الحدود الشمالية، حسب الاتفاقية المبرمة بين الجهتين.
وافتتح المعرض مستشار رئيس الجامعة والمشرف العام على الإدارة العامة للاتصال والإعلام الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، ومدير إدارة الصحة النباتية بفرع مركز وقاء بالمنطقة المهندس عبدالله بن عبدالكريم الرديني.
ويهتم المعرض بالمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية والتعريف بأهمية دور الصحة النباتية.
ويستهدف المعرض المزارعين والمهتمين بالزراعة والصناعات التحويلية وكل فئات المجتمع؛ للتعريف بأهم المنتجات والميز النسبية بمنطقة الحدود الشمالية وأهمية المحافظة على الثروة النباتية والاهتمام بالصحة النباتية، كما يهدف إلى توعية وتثقيف المزارعين والمهتمين، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار واستعراض منتجاتهم وطرق الاستفادة من الصناعات التحويلية بالمنتجات لديهم.