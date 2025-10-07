إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع جازان الصحي تختتم سلسلة من الدورات التدريبية

وأكد مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع جازان الصحي الدكتور إبراهيم النعمي أن هذه الدورات نُفذت بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة، المتمثلة في التعرف على أساليب القيادة وأهمية التخطيط، والعمل على المؤشرات، وكيفية وضع الأهداف، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والوعي بالمتغيرات، إلى جانب اتباع وتطبيق المفاهيم المنهجية الصحيحة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات الرئيس التنفيذي الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني.