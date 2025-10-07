إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع جازان الصحي تختتم سلسلة من الدورات التدريبية

اختتمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع جازان الصحي 24 دورة تدريبية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، استفاد منها نحو 600 موظف وموظفة، وذلك بحضور وكيل جامعة جازان وأعضاء اللجنة الاستشارية ومديري التدريب في المنطقة.
وأكد مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع جازان الصحي الدكتور إبراهيم النعمي أن هذه الدورات نُفذت بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة، المتمثلة في التعرف على أساليب القيادة وأهمية التخطيط، والعمل على المؤشرات، وكيفية وضع الأهداف، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والوعي بالمتغيرات، إلى جانب اتباع وتطبيق المفاهيم المنهجية الصحيحة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات الرئيس التنفيذي الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني.
وأضاف النعمي أن هذه الدورات أُقيمت ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تقدمها صحة جازان لمنسوبيها، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات.
وشهد الحفل الختامي استعراض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، من دورات إدارية وفنية، ودورات دعم الحياة، وبرامج إعداد الموفدين والمبتعثين، والتي تعكس حرص التجمع الصحي بجازان على تطوير كوادره الفنية والإدارية من خلال هذا الحراك التدريبي المتميز.
وتأتي هذه الدورات في إطار جهود التجمع لتعزيز القدرات المهنية وتطوير الكوادر الصحية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.