أهالي "الكامل" يناشدون إيصال مياه التحلية لمنازلهم وتشغيل الأشياب بالخزانات

يعاني أهالي محافظة الكامل والقرى التابعة لها ندرة الأمطار في السنوات الماضية، وجفاف الآبار، وسط مناشدتهم حل مشكلة مياه التحلية. وبالرغم من وجود الخزانات، واكتمال المشروع بالمحافظة، إلا أنه لم يتم تشغيلها؛ ما زاد من معاناتهم للحصول على مياه التحلية لمساكنهم.
وتفصيلاً، أوضح المواطن أحمد السلمي، أحد أهالي محافظة الكامل، أن السكان يعانون في الحصول على مياه التحلية وإيصالها لمساكنهم، بالرغم من اكتمال مشروع التحلية؛ إذ يوجد خزانان للمياه في المحافظة، الأول في قلب المحافظة، وتم إهماله، وعدم وضع أشياب فيه، وهو يخدم جميع أهالي المحافظة، وهو الأهم، ويخدم أكبر عدد من السكان. والآخر جاهز بوضع الأشياب فيه، وهو في مخطط البحرة.
وقال إن المخطط المهمل هو مخطط "حرة إيهالا"؛ وذلك لعدم وضع خزانات تحلية فيه، وعدم توصيلها للمنازل.
وناشد المواطن "السلمي" أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ الكامل التدخل، وحل معاناتهم مع مشكلة وجود مياه التحلية بتشغيل الأشياب، وإيصالها للمنازل.