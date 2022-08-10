أهالي "الكامل" يناشدون إيصال مياه التحلية لمنازلهم وتشغيل الأشياب بالخزانات

وتفصيلاً، أوضح المواطن أحمد السلمي، أحد أهالي محافظة الكامل، أن السكان يعانون في الحصول على مياه التحلية وإيصالها لمساكنهم، بالرغم من اكتمال مشروع التحلية؛ إذ يوجد خزانان للمياه في المحافظة، الأول في قلب المحافظة، وتم إهماله، وعدم وضع أشياب فيه، وهو يخدم جميع أهالي المحافظة، وهو الأهم، ويخدم أكبر عدد من السكان. والآخر جاهز بوضع الأشياب فيه، وهو في مخطط البحرة.