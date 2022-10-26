برعاية محافظ المجمعة.. مركز التنمية الاجتماعية بـ"سدير" ينظم ملتقى الجمعيات الأهلية

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الملتقى يهدف إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل الجمعيات الخيرية بالمحافظة وتطويرها في شتى المجالات، مثمناً للأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل رعايته للملتقى والذي يعد جزءاً من الدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من القيادة الرشيدة -حفظها الله - ومشيراً إلى الدور التنموي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية وأهمية تكاتف الجهود ومساندتها لتمكينها من أداء رسالتها.