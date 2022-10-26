برعاية محافظ المجمعة.. مركز التنمية الاجتماعية بـ"سدير" ينظم ملتقى الجمعيات الأهلية

برعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، نظم مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، ملتقى الجمعيات الأهلية بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومدير عام الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونائب الرئيس التنفيذي بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لقطاع الحوكمة ومدير عام الحوكمة والرقابة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإضافة إلى قيادات 73 جمعية أهلية بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الملتقى يهدف إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل الجمعيات الخيرية بالمحافظة وتطويرها في شتى المجالات، مثمناً للأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل رعايته للملتقى والذي يعد جزءاً من الدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من القيادة الرشيدة -حفظها الله - ومشيراً إلى الدور التنموي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية وأهمية تكاتف الجهود ومساندتها لتمكينها من أداء رسالتها.
وشهد الملتقى توقيع عديد الاتفاقيات بين الجمعيات الأهلية وجهات القطاع الخاص والحكومي منها اتفاقيتين ما بين مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير والغرفة التجارية بالمحافظة وجمعية سواعد بمحافظة المجمعة كما تخلل الملتقى إقامة ورشة عمل مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وفي ختام الملتقى كرم المحافظ العديد من الجمعيات والجهات المشاركة والمنظمة.