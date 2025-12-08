"طاقثون" يكرّم المبدعين بـقطاع الطاقة ويقدّم حلولًا نوعية بمشاركة 13 جامعة

اختتمت في جدة فعاليات مبادرة "طاقثون" بحفل تكريمي أقيم في مقر جامعة جدة، بمشاركة 13 جامعة وجهة تعليمية، و120 متسابقًا ضمن 26 فريقًا قدّموا حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة.