"طاقثون" يكرّم المبدعين بـقطاع الطاقة ويقدّم حلولًا نوعية بمشاركة 13 جامعة
اختتمت في جدة فعاليات مبادرة "طاقثون" بحفل تكريمي أقيم في مقر جامعة جدة، بمشاركة 13 جامعة وجهة تعليمية، و120 متسابقًا ضمن 26 فريقًا قدّموا حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة.
ونظّمت المبادرة جمعية الطاقة للتنمية المستدامة، بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عبيد علي آل مظف، ونائب الرئيس الفخري للجمعية الدكتور سليمان موصلي، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الغامدي، إلى جانب شخصيات أكاديمية ومهتمين بقطاع الطاقة.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السمسمي أن المبادرة تمثل خطوة فاعلة نحو نشر ثقافة الابتكار والبحث التطبيقي في قطاع الطاقة المتجددة، وتمكين الشباب من تقديم حلول وطنية مستدامة.
وشهد الحفل تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث نال المركز الأول جائزة قدرها 18,000 ريال، والثاني 12,000 ريال، والثالث 9,000 ريال، كما تم تكريم الجهات الداعمة والرعاة.
وفي لفتة نوعية، تم تدشين "جائزة كفاءة الاستدامة" لفئة المدارس الخاصة، والتي حصدتها مدارس المنارات بجدة نظير جهودها في تطبيق ممارسات الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة في بيئتها التعليمية.
وتُعد مبادرة "طاقثون" إحدى مبادرات جمعية الطاقة للتنمية المستدامة، المؤسسة عام 2024 في جدة، وتستهدف دعم الابتكار ورفع الوعي بممارسات الطاقة النظيفة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل شراكة علمية فاعلة مع جامعة جدة.