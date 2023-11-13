مستشفى ظلم العام يكثف التوعية ويستعرض طرق التحكّم بـ"السكّري"

جاء ذلك من خلال توعية مراجعي العيادات الخارجية، والمنومين، إضافة لاستثمار الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية التي تضمنت شرحاً لطرق الوقاية من مرض السكري، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، واستعراض العلامات المبكرة للاصابة، وطرق التحكم بالسكري، كما قدم المستشفى عبر رسائله التوعوية نصائح للمصابين للوقاية من مضاعفات السكري.