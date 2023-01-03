"وكيل إمارة مكة" يزور "ملتقى التوظيف التقني" بمنطقة مكة المكرمة

ثم رعى وكيل الإمارة توقيع عددٍ من اتفاقيات التوظيف المباشر التي تستهدف توظيف أبناء الوطن من الجنسين في المجالات التقنية والمهنية، كما اطلع على عددٍ من ابتكارات متدربي تخصص المحركات والمركبات بالكلية، وكذلك جهود منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال الأجنحة المشاركة في الملتقى والفعاليات المصاحبة من ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل الموجهة للطلاب والطالبات وللباحثين والباحثات عن العمل، وأشاد بمستهدفات الملتقى التي تنسجم مع جهود قيادة المملكة - حفظهم الله- في دعم مجال التوظيف وتطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أبناء وبنات الوطن، بما يُسهم في رفع نسب التوطين في سوق العمل .