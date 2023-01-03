"وكيل إمارة مكة" يزور "ملتقى التوظيف التقني" بمنطقة مكة المكرمة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، زار وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني مقر ملتقى التوظيف التقني "الجيل التقني TechGen2023" الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وتستضيفه الكلية التقنية بجدة، وسط حضور أكثر من 95 جهة مؤسسة وشركة قدمت أكثر من عشرة آلاف فرصة وظيفية.
وفور وصوله كان في استقباله مدير عام التدريب التقني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني وعميد الكلية المهندس جميل عسلي وقيادات التدريب التقني بالمنطقة.
وخلال الزيارة شاهد القحطاني عرضًا مرئيًا عن الملتقى وما يتضمنه من فعاليات وبرامج تمكن وتدعم القوى الوطنية وبرامج إشراكها في سوق العمل وسُبل تعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى شرح مفصل عن جهود التدريب التقني والمهني بمحافظات منطقة مكة المكرمة.
ثم رعى وكيل الإمارة توقيع عددٍ من اتفاقيات التوظيف المباشر التي تستهدف توظيف أبناء الوطن من الجنسين في المجالات التقنية والمهنية، كما اطلع على عددٍ من ابتكارات متدربي تخصص المحركات والمركبات بالكلية، وكذلك جهود منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال الأجنحة المشاركة في الملتقى والفعاليات المصاحبة من ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل الموجهة للطلاب والطالبات وللباحثين والباحثات عن العمل، وأشاد بمستهدفات الملتقى التي تنسجم مع جهود قيادة المملكة - حفظهم الله- في دعم مجال التوظيف وتطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أبناء وبنات الوطن، بما يُسهم في رفع نسب التوطين في سوق العمل .