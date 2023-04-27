تعاون مشترك بين "إخاء" ونادي الاتحاد لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية بالمملكة

وقّعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، اتفاقيةَ تعاون مشترك مع نادي الاتحاد؛ حيث وقّع الاتفاقية عن إخاء "م. عمر بن عبد الرحمن الحسين" الرئيس التنفيذي، وعن النادي عبد الوهاب أحمد عابد، الرئيس التنفيذي.
وتضمّنت الاتفاقيةُ إتاحةَ الفرصة لأبناء إخاء المتميزين في تمارين أكاديمية النادي، والسماح لأبناء إخاء بزيارة النادي، ومنحهم تذاكرَ مجانية لمشاهدة المباريات، وكذلك الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدّمها النادي، إضافة إلى دعم الحملات التسويقية لمشاريع وبرامج إخاء.
من جانبه نوّه المهندس الحسين إلى دور نادي الاتحاد السعودي في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيد الدور الوطني من خلال الأنشطة التي تضمّنتها المبادرة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المستفيدين، ودمجهم في المجتمع، ويعزّز النسيج الاجتماعي وتمتين العلاقة بين النادي والمؤسسة، وتفعيل الشراكات المجتمعية بما يحقّق التكامل بين القطاع غير الربحي والرياضي؛ تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أن النادي يعمل على بناء شراكات مع الجهات التي تملك مشاريع اجتماعية مميزة وذات أثر كبير على شريحة واسعة من المجتمع، ومنها "إخاء" التي يستفيد من خدماتها الأيتام ذوو الظروف الخاصة في مختلف مناطق ومدن المملكة.