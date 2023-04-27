تعاون مشترك بين "إخاء" ونادي الاتحاد لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية بالمملكة

من جانبه نوّه المهندس الحسين إلى دور نادي الاتحاد السعودي في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيد الدور الوطني من خلال الأنشطة التي تضمّنتها المبادرة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المستفيدين، ودمجهم في المجتمع، ويعزّز النسيج الاجتماعي وتمتين العلاقة بين النادي والمؤسسة، وتفعيل الشراكات المجتمعية بما يحقّق التكامل بين القطاع غير الربحي والرياضي؛ تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.