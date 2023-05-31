"عناية" تستعرض مبادراتها الصحية خلال المعرض الأول للقطاع غير الربحي

شاركت جمعية عناية الصحية في معرض القطاع غير الربحي في نسخته الأولى من معرض "إينا – IENA" الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف، تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة".
وبلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 100 جهة، شملت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومؤسسات وجمعيات أهلية، والبنوك ومقدّمي الخدمات للقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الوقفية المحلية والدولية، برعاية استراتيجية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورعاية رئيسة للقاءات الشبابية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
واستعرضت الجمعية تجاربها المحلية والعالمية في مجال العمل الصحي، وحظيت باهتمام المسؤولين والزوار؛ حيث عبروا عن سرورهم بما حقّقته الجمعية من إنجازات نوعية في مختلف المستويات الصحية والوقائية، كما أشادوا بالنقلة النوعية والتوجهات الاستراتيجية للجمعية في استقطاب المتطوعين والداعمين، وممارستها للحوكمة والشفافية؛ ما أكسبها ثقة أصحاب المصلحة، وكذلك سعيها الدؤوب لتعزيز الاستدامة المالية.
وكان المعرض فرصة للجمعيات الأهلية لزيارة جناح الجمعية والاطلاع على مبادراتها ومشاريعها في المجال الصحي؛ حيث تسعى من خلال مبادرتها "تمكين" إلى تطوير الجمعيات الأهلية الناشئة والمتوسطة بما يحقق رؤية 2030 في تعزيز التكامل بين منظمات القطاع الخيري.
وعلى هامش المعرض جرت مناقشات حول تطوير القطاع غير الربحي بين مسؤولي الجمعية وزوارها من المهتمين بهذا القطاع؛ للإسهام في إثراء المعرفة ونقل التجارب الناجحة.
وزار جناحَ المعرض قادةُ القطاع غير الربحي، وكوكبة من الإعلاميين والمشاهير، بالإضافة إلى قادة الجمعية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلعت الوزنة، وعضو مجلس الإدارة الدكتور رياض أبو سليمان، وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز القباع، والأمين العام الدكتور سلمان المطيري، ونائبه مشاري بن دليلة.