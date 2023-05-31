"عناية" تستعرض مبادراتها الصحية خلال المعرض الأول للقطاع غير الربحي

وبلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 100 جهة، شملت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومؤسسات وجمعيات أهلية، والبنوك ومقدّمي الخدمات للقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الوقفية المحلية والدولية، برعاية استراتيجية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورعاية رئيسة للقاءات الشبابية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.