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"السديري" يدشّن "دورة تيماء الرمضانية" لكرة القدم بملاعب نادي المحافظة

بحضور مدراء الدوائر الحكومية والجهات المشاركة والراعية.. وتستمرّ 10 أيام
"السديري" يدشّن "دورة تيماء الرمضانية" لكرة القدم بملاعب نادي المحافظة
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سبق

تصوير: مشعل الزوين

دشَّن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، مساء أمس؛ دورة تيماء الرمضانية لكرة القدم التي ينظّمها نادي تيماء الرياضي، بالتعاون مع بلدية تيماء.

وتفصيلًا: تستمرّ الدورة لمدة 10 أيام، وتُقام على ملاعب النادي، بحضور مدراء الدوائر الحكومية والجهات المشاركة والراعية.

وتم اعتماد الفرق المشاركة كالتالي: الشركة الوطنية للمياه بتيماء، تعليم تيماء، بلدية المحافظة، إدارة المساجد- الكلية الجامعية بتيماء ونادي تيماء الرياضي، فيما جمعت المباراة الافتتاحية بين فريقَي التعليم وجامعة تيماء.

وتشهد الدورة العديد من الفعاليات الرياضية، كما سيتم توزيع جوائز على الجمهور بشكل يومي.

بلدية تيماء
محافظ تيماء
سعد بن نايف السديري
نادي تيماء الرياضي

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