نظمها الاتحاد السعودي.. اختتام بطولة النخبة للسهام بجامعة الملك خالد

من جانب آخر، أعرب رئيس الاتحاد السعودي للسهام، مشعل بن عبدالمحسن الحكير، عن سعادته بنجاح البطولة وتنظيمها المميز، وقدم شكره الجزيل لجامعة الملك خالد على استضافتها ودعمها الكبير لهذه البطولة؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه البطولات تلعب دورًا حيويًا في اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وصقل مهارات اللاعبين، مما يُسهم في رفع مستوى رياضة السهام في المملكة.