الصحة المدرسية بتجمع جازان تُحقق نسبة إنجاز 100% على مستوى مدارس المملكة

وبيّن "الأحمري" أن تجمع جازان الصحي، وبإشراف نموذج الرعاية الصحية؛ يهدف إلى تقديم خدمات نوعية بالتعاون مع مركز التواصل التفاعلي لخدمة هذه الفئة الغالية من خلال الاتصال على أولياء أمور الطلاب الذين تم فحصهم بالمدارس وتوعيتهم بنتائج فحص أبنائهم، وإتاحة خدمة حجز الموعد للطلاب بنفس الوقت في حالة رغبة ولي الأمر في الاطمئنان على ابنه، لزيادة فرص حماية الأجيال القادمة من الأمراض الممكنة ولتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.