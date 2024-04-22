الصحة المدرسية بتجمع جازان تُحقق نسبة إنجاز 100% على مستوى مدارس المملكة

حققت الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي، نسبة إنجاز 100% على مستوى مدارس البنين والبنات على مستوى المملكة.
وفي التفاصيل، قال مدير إدارة الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي الدكتور علي الأحمري: إن الإدارة حققت هذا الإنجاز من خلال عدد من المبادرات المُنَفذة في 623 مدرسة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2024م.
وأوضح أن المبادرات شملت مبادرة للفحص الاستكشافي والتوعية الصحية وصحة الفم والأسنان؛ حيث قدّمت لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة.
وبيّن "الأحمري" أن تجمع جازان الصحي، وبإشراف نموذج الرعاية الصحية؛ يهدف إلى تقديم خدمات نوعية بالتعاون مع مركز التواصل التفاعلي لخدمة هذه الفئة الغالية من خلال الاتصال على أولياء أمور الطلاب الذين تم فحصهم بالمدارس وتوعيتهم بنتائج فحص أبنائهم، وإتاحة خدمة حجز الموعد للطلاب بنفس الوقت في حالة رغبة ولي الأمر في الاطمئنان على ابنه، لزيادة فرص حماية الأجيال القادمة من الأمراض الممكنة ولتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.