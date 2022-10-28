"العواد": في ذكرى البيعة نستشعر العمل الدؤوب الذي قدَّمه قائد مسيرة الخير

رفع نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة المفتي، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية، سائلاً الله أن يُمتِّعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يسدد على طريق الحق خطاه.
جاء ذلك في تصريح صحفي تزامنًا مع الذكرى الثامنة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، وقال: "تمرُّ بنا هذه الذكرى العزيزة ويستشعر الجميع معها العمل الدؤوب والدور المميز الذي يقدمه قائد مسيرة الخير والعطاء في هذه البلاد المباركة، التي تنعم بنِعَم كثيرة من أمن وأمان وتقدُّم ورقي وتطور مستمر، ودفع لعجلة التنمية في جميع مناحي الحياة -ولله الحمد والمنة-".
ولفت إلى أن "ما تحقق من منجزات استثنائية خلال ثماني سنوات ذهبية في عمر السعودية الفتي يُجسِّد الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي يتمتع بها قائد مسيرة هذه البلاد المباركة"، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين للأجهزة الحكومية كافة للقيام بدورها المنوط بها لخدمة المواطنين والمقيمين، والرقي بالخدمات المقدمة لهم تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
ونوه الشيخ فهد العواد بالجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين منهم، إلى جانب العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتنفيذ المشاريع التي تيسر عليهم أداء العبادة بكل يُسر وطمأنينة.
وفي ختام تصريحه سأل "العواد" الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يُقدِّمانه من عمل دؤوب لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وأن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها وأمانها واستقرارها وتقدُّمها. كما سأل الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية وبلادنا ترفل بالعز والتقدم والرقي.