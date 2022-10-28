"العواد": في ذكرى البيعة نستشعر العمل الدؤوب الذي قدَّمه قائد مسيرة الخير

جاء ذلك في تصريح صحفي تزامنًا مع الذكرى الثامنة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، وقال: "تمرُّ بنا هذه الذكرى العزيزة ويستشعر الجميع معها العمل الدؤوب والدور المميز الذي يقدمه قائد مسيرة الخير والعطاء في هذه البلاد المباركة، التي تنعم بنِعَم كثيرة من أمن وأمان وتقدُّم ورقي وتطور مستمر، ودفع لعجلة التنمية في جميع مناحي الحياة -ولله الحمد والمنة-".