"تعليم جدة" تشارك غدًا في معرض "نحو استدامة الأثر 2024"

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، غدًا في معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، برعاية المحافظ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
تنظم جمعية المبادرات المتميزة والمعرض تحت شعار "نحو استدامة الأثر 2024"، وتنطلق فعالياته، غدًا الأحد، بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.
ويشمل المعرض الفريد من نوعه: مشروعات تعليمية مشاركة في الجائزة طيلة العشر سنوات الماضية، وإعادة إبرازها من جديد للمجتمع والزوار، وطرحها أمام المهتمين بالتعليم والاستثمار.
وقالت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي: يتسم المعرض بالشمولية من حيث الفعاليات النوعية المصاحبة، والتكامل والاستمرارية؟
كما يركز على أكثر من 60 مشروعًا رياديًّا كانت خلاصة جهد إبداعي قدّمه المعلمون والمعلمات بمدارس جدة، خلال النسخ الماضية للجائزة الأولى من نوعها، والتي تعتبر مصدر إلهام وتحفيز حقيقي لهم، طيلة عقد من الزمن هو عمر الجائزة، وبالتالي تحديث تلك المشروعات وتحويلها إلى فرص استثمارية مميزة.
وأضافت أن المعرض فرصة مواتية وكرنفال لتعريف عموم المجتمع، بالمشروعات التعليمية المميزة التي تزخر بها المدارس، ويقوم عليها المعلمون والمعلمات، ولها أثرها في الميدان التعليمي.
وأشادت "اللهيبي" بالفعاليات التدريبية التي ستقدم في المعرض على مدى يومين لصقل مهارات أكثر من 600 معلم ومعلمة، وكذلك مرتادي المعرض.
ودعت الجميع للحضور والاستفادة وإثراء خبراتهم بكل ما هو نوعي ومفيد وسينعكس أثره على مختلف مهاراتهم.
يُذكر أن معرض "نحو استدامة الأثر" 2024، سيشتمل على أجنحة عدة، تتمثل في جناح العارضين بتواجد أكثر من 90 عارضًا، وجناح "منصة الملهمين"، الذي يقدم مشاركات وتجارب ملهمة من قيادات المجتمع، بحضور أكثر من 10 متحدثين بارزين في مجال ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى جناح القاعات التدريبية بتقديم أكثر من 50 ساعة تدريبية، تحت إشراف الشؤون التعليمية بتعليم جدة، وجناح لتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات، والتي ستسهم في تقديم وتسهيل العديد من المبادرات والخدمات للمعلمين والطلاب.
وكذلك عروض فنية مصاحبة للمعرض مقدمة من جمعية الثقافة والفنون من التراث السعودي ومركز روائع الموسيقى.