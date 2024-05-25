"تعليم جدة" تشارك غدًا في معرض "نحو استدامة الأثر 2024"

كما يركز على أكثر من 60 مشروعًا رياديًّا كانت خلاصة جهد إبداعي قدّمه المعلمون والمعلمات بمدارس جدة، خلال النسخ الماضية للجائزة الأولى من نوعها، والتي تعتبر مصدر إلهام وتحفيز حقيقي لهم، طيلة عقد من الزمن هو عمر الجائزة، وبالتالي تحديث تلك المشروعات وتحويلها إلى فرص استثمارية مميزة.