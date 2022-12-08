"الندوة العالمية" في تايلاند يُكرم الأيتام المتميزين

وأكّد مدير مكتب الندوة في تايلاند عبد الرشيد والي، دور الندوة في رعاية الأيتام وتعليمهم ومنحهم الفرصة في نهضة الشعوب، شاكرًا للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا دعمها المتواصل لقضايا التنمية والتعليم في العالم الإسلامي عامة، وفي مملكة تايلاند على وجه الخصوص.