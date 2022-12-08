"الندوة العالمية" في تايلاند يُكرم الأيتام المتميزين

نظّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، اليوم الخميس، حفل تكريم للأيتام المتميزين.
جاء ذلك بحضور جمع غفير من ممثلي الحكومة التايلاندية ورجال الأعمال والجمعيات والمؤسسات الإسلامية، ولفيف من الطلاب والطالبات وأسر الأيتام.
تضمّن الحفل: فقرات متنوعة من أنشطة للأيتام، وإلقاء كلمات من الضيوف البارزين وممثلي الجمعيات والطلاب والأيتام المتميزين.
وقد عبّر الجميع عن تقديرهم للدور الإنساني المتعاظم للمملكة العربية السعودية في رعاية الأيتام.
وأكّد مدير مكتب الندوة في تايلاند عبد الرشيد والي، دور الندوة في رعاية الأيتام وتعليمهم ومنحهم الفرصة في نهضة الشعوب، شاكرًا للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا دعمها المتواصل لقضايا التنمية والتعليم في العالم الإسلامي عامة، وفي مملكة تايلاند على وجه الخصوص.
واختتم الحفل بتوزيع المخصصات المالية والهدايا للأيتام المتميزين، وكذلك الشهادات والجوائز للخريجين في المرحلة الجامعية بمختلف التخصصات.