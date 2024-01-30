"شراكة" تستعرض إنجازاتها خلال حفلها السنوي لعام 2023

وأشاد بأهمية هذا الدور، وأثره الكبير في خلق التوازن الذي يضمن للجميع حقوقًا متساوية وفرصًا سانحة في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الجمعية لنجاح المشروعات التي تنفّذ من ضمن احتياج المستفيدين.