"شراكة" تستعرض إنجازاتها خلال حفلها السنوي لعام 2023

نظّمت جمعيةُ ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة"، السبت الماضي؛ حفلَها السنوي لعام 2023؛ لاستعراض إنجازاتها السنوية.
حضر الحفلَ أعضاءُ مجلس إدارة الجمعية و"العمومية"، إلى جانب عددٍ من رجال الأعمال والجهات الداعمة وشركاء النجاح.
واستعرض رئيسُ مجلس إدارة الجمعية اللواء المتقاعد عبد العزيز بن عليان التمام، في كلمة ألقاها خلال الحفل؛ الدورَ البارز للجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وأشاد بأهمية هذا الدور، وأثره الكبير في خلق التوازن الذي يضمن للجميع حقوقًا متساوية وفرصًا سانحة في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الجمعية لنجاح المشروعات التي تنفّذ من ضمن احتياج المستفيدين.
كما ركّز "التمام" على دور الجهات الداعمة، والذي يعود نفع دعمها على المستفيدين للجمعية، موجهًا أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام وتقدّمه من دعم للقطاع الثالث غير الربحي.
وأوضح المديرُ التنفيذي للجمعية بندر بن علي الحربي، الجهودَ المبذولة في سبيل إنجاح البرامج والمشروعات التي تتبنّاها الجمعيةُ.
وأكّد ضرورةَ تكاتف جميع قطاعات المجتمع؛ لتقديم كل ما يلزم من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال التوعية والتثقيف أو التدريب والتطوير المهني والتوظيف.
وتخلّلت الحفلَ فقراتٌ عدة؛ إذ تمّ خلاله عرضُ المشروعات والمبادرات التي أُنجِزت في العام المنصرم.
تلا ذلك تكريمٌ خاصٌّ للرعاة والداعمين وشركاء النجاح، إلى جانب المتطوعين والمستفيدين المؤثرين.