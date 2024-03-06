جدة.. أهالي مخطط النور يشتكون من نقص خدمات السفلتة والإنارة

اشتكى عدد من أهالي مخطط النور بأبحر الشمالية في محافظة جدة، من نقص خدمات السفلتة والإنارة بشوارع المخطط.
ودعوا عبر شكوى قدّموها لـ"سبق"، إلى التخلص من معاناتهم المستمرة مع الخدمات البلدية، رغم أن المخطط معتمد رسميًا داخل النطاق العمراني.
وأوضح أحد المواطنين من قاطني مخطط النور، أنهم يعانون نقص الخدمات البلدية من سفلتة وإنارة، لذا يطالبون الأمانة بسفلتة الطرق وإنارتها.
وأضاف أن عديد الأحياء البعيدة وصلتها الخدمات إلا أنه مازال مخططهم خارج الخطة للسفلتة والإنارة والرصف والعناية بالشوارع.
وناشد المواطن باسم أهالي المخطط، المسؤولين في الجهات المعنية بتوفير الخدمات اللازمة والمهمة لملاك المخطط؛ باعتباره معتمدًا وداخل النطاق العمراني.