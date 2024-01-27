"مركز ناوان" يحتضن فعالية "هايكنج الرمال الذهبية"

انطلقت عصر الجمعة، فعالية "هايكنج الرمال الذهبية"، على رمال "ناوان" الذهبية، بمسافة ثلاثة كيلومترات، وسط أجواء غائمة استمتع بها الجميع.
جاء ذلك ضمن مهرجان شتاء الباحة، وتحت رعاية الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، وبتنظيم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخدمية، وبحضور رئيس مركز "ناوان" عبدالعزيز بن شاكر العمري، وأكثر من 150 مشاركًا من جميع الفئات العمرية.
ونظّمت جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، خطة سير المشاركين بمساعدة فِرَق مشاة الباحة ومشاة العقيق ومشاة بالجرشي، وبإشراف أعضاء ومرشدي الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
وقدّم رئيس مركز "ناوان"، شكره وتقديره لجميع المشاركين والجهات الحكومية واللجان المنظمة؛ لمشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الفعالية.
ونوه "العمري" بأهمية مثل هذه الفعاليات، التي تُعنى بتعزيز ونشر ثقافة المشي وتشجيع أفراد المجتمع على الممارسات الرياضية؛ لأهمية اللياقة البدنية واعتماد الأسلوب الأمثل لحياةٍ أكثر صحة.
وفي نهاية الفعالية، تم تكريم المشاركين والمتطوعين واللجان المنظمة.