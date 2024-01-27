"مركز ناوان" يحتضن فعالية "هايكنج الرمال الذهبية"

جاء ذلك ضمن مهرجان شتاء الباحة، وتحت رعاية الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، وبتنظيم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخدمية، وبحضور رئيس مركز "ناوان" عبدالعزيز بن شاكر العمري، وأكثر من 150 مشاركًا من جميع الفئات العمرية.