جمعية "خيرات" لحفظ النعمة تحصل على شهادة الآيزو

يذكر أن جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، وزعت 11 مليونًا و958 ألفًا و340 وجبة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات نحو مليون و869 ألفًا و69 أسرة.