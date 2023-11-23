جمعية "خيرات" لحفظ النعمة تحصل على شهادة الآيزو

حصلت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، على شهادة الأيزو 9001:2915، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.
جاء ذلك بعد استيفائها معايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها، واعتمادها وتطبيقها للسياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لذلك.
وقد تسلمت عضو مجلس الإدارة نعمة العنزي، الشهادة، اليوم الخميس، في مقر الجمعية، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، والأمين العام ناضا العجمي، وعدد من أعضاء ومنسوبي الجمعية.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، أهمية حصول الجمعية على هذه الشهادة، كونها تعكس حرصها تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في حفظ النعمة والحد من الهدر، وتحقق التميز المؤسسي في العمل الإداري.
ونوه "السبيعي"، إلى أن هذا النجاح يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع غير الربحي.
يذكر أن جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، وزعت 11 مليونًا و958 ألفًا و340 وجبة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الوجبات نحو مليون و869 ألفًا و69 أسرة.