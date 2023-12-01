"الطب الوراثي" تؤكد أهمية دعم السجل الوطني للأمراض الوراثية والتشوهات الولادية

وأوضح "رهبيني" أن العمل على هذا السجل يعد مصدراً مهماً لجمع البيانات عن الأمراض الوراثية والمساهمة في توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة متكاملة تُعنى برصدها وإحصاء الأمراض الأكثر شيوعاً، وتوضيح مدى انتشار المشاكل الصحية في المجتمع، وتحديد عوامل الخطر المحتملة، واقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية لمواجهة هذه الأمراض، كما ناقش المجلس آلية الانتخابات القادمة للجمعية مطلع 2024 بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.