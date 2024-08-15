حفر الباطن.. "ألفة" للتنمية الأسرية تنظّم ورشة عمل لتطوير العمل المجتمعي

نظّمت "جمعيةُ ألفة للتنمية الأسرية" بحفر الباطن بالتعاون مع محافظة حفر الباطن؛ ورشةَ عمل مشتركة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين وتنسيق الجهود لخدمة المستفيدين والاطلاع على تجربة الجمعية في تنفيذ الأحكام القضائية والأسرية، وذلك بحضور المشرف العام على مكتب محافظ حفر الباطن خالد الخربوش، والوفد المرافق له.