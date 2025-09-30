ملتقى النقد السينمائي ينطلق في القطيف تحت شعار "السينما.. فنّ المكان"

ويركز ملتقى القطيف على موضوع «المدن في السينما» عبر جلسات تحليلية تستعرض تمثيل المدن كفضاءات سردية وبصرية تحمل رموز الهوية والذاكرة والثقافة. ويقدّم البرنامج الثقافي للمحطة الثانية محتوى نقديًا متنوعًا يشمل نقاشات متخصصة، وعروضًا تقديمية، وحوارات إبداعية، من أبرزها: «السينما السعودية: من الأحواش إلى شاشات أرامكو»، و«القيروان في السينما»، و«إبداع خارج المراكز: السينما في المدن السعودية». كما يتضمن عرض فيلم «ريش» يتبعه نقاش حول ثنائية المكان بين الواقعي والمتخيل.