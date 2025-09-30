ملتقى النقد السينمائي ينطلق في القطيف تحت شعار "السينما.. فنّ المكان"

تنطلق يوم الخميس المقبل في محافظة القطيف فعاليات ملتقى النقد السينمائي في محطته الثانية لهذا العام، بتنظيم من هيئة الأفلام تحت شعار «السينما.. فنّ المكان». ويأتي الملتقى ضمن سلسلة محطات سينمائية بعدد من مدن المملكة، على أن تختتم أعماله بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض خلال نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز حضور النقد السينمائي وتوسيع آفاق الحوار الثقافي والمعرفي.
ويركز ملتقى القطيف على موضوع «المدن في السينما» عبر جلسات تحليلية تستعرض تمثيل المدن كفضاءات سردية وبصرية تحمل رموز الهوية والذاكرة والثقافة. ويقدّم البرنامج الثقافي للمحطة الثانية محتوى نقديًا متنوعًا يشمل نقاشات متخصصة، وعروضًا تقديمية، وحوارات إبداعية، من أبرزها: «السينما السعودية: من الأحواش إلى شاشات أرامكو»، و«القيروان في السينما»، و«إبداع خارج المراكز: السينما في المدن السعودية». كما يتضمن عرض فيلم «ريش» يتبعه نقاش حول ثنائية المكان بين الواقعي والمتخيل.
ويمثل الملتقى امتدادًا للنجاح الذي حققته محطة أبها في أغسطس الماضي، وصولًا إلى ختام هذه المحطات بالمؤتمر الدولي في الرياض. وتؤكد هيئة الأفلام من خلال هذه المبادرة حرصها على توفير منصات وطنية متخصصة تدمج بين الفكر الإبداعي والرؤية السينمائية، بما يسهم في تطوير المشهد الثقافي، وتمكين المهتمين بالنقد وصناعة السينما، وترسيخ قيم الحوار النقدي وتعزيز العلاقة بين السينما والجمهور.