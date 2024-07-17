اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للملاكمة والركل وجمعية إنسان

وتُعد من إحدى المبادرات الاستراتيجية للاتحاد السعودي للملاكمة والركل، ويأتي دور المبادرة في تمكين الفئة الأقل حظًا في المجتمع من المشاركة في الأنشطة الرياضية وتوفير فرص عادلة للجميع، والتي تُسهم في كسر الحواجز الاجتماعية والثقافية وتحسين الصحة النفسية والجسدية، وزيادة الثقة بالنفس لجميع المستفيدين من المبادرة.