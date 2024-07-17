اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للملاكمة والركل وجمعية إنسان

وقَّع الاتحاد السعودي للملاكمة والركل اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية إنسان بحضور المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور أحمد الشهري، والمدير العام للجمعية محمد المحارب، التي تحقق المعالم الأساسية لمبادرة قادر.
وتُعد من إحدى المبادرات الاستراتيجية للاتحاد السعودي للملاكمة والركل، ويأتي دور المبادرة في تمكين الفئة الأقل حظًا في المجتمع من المشاركة في الأنشطة الرياضية وتوفير فرص عادلة للجميع، والتي تُسهم في كسر الحواجز الاجتماعية والثقافية وتحسين الصحة النفسية والجسدية، وزيادة الثقة بالنفس لجميع المستفيدين من المبادرة.
وأكد الاتحاد دوره في زيادة فرص ممارسة الكيك بوكسينغ لجميع فئات المجتمع لكون الرياضة حقًا أساسيًا للجميع بعيدًا عن الإعاقة أو محدودية الدخل.