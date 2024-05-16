اعتماد حركة نقل معلمي ومعلمات القنفذة

وأضاف "الحسني"، أن نسبة من تحققت لهم الرغبات الثلاث الأولى، بلغت قرابة 70%؜، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن تتم المباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات.