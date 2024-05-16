اعتماد حركة نقل معلمي ومعلمات القنفذة

اعتمد مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد الجعفري، اليوم الخميس، حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1446هـ.
وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: إن الحركة شملت نقل 649 معلمًا ومعلمة، بنسبة 46%، من إجمالي المتقدمين للحركة وعددهم 1411.
وأضاف "الحسني"، أن نسبة من تحققت لهم الرغبات الثلاث الأولى، بلغت قرابة 70%، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"؛ على أن تتم المباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات.
ولفت إلى أن من لديه تظلم على نتيجة الحركة، بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب نظام "نور"، اعتبارًا من صدور الحركة ولمدة ثلاثة أيام.
وأضاف أنه ستتم موافاة المعلم أو المعلمة بنتيجة الطلب، سائلين الله تعالى، أن تحقق الرضا والاستقرار الوظيفي وتؤتي ثمارها لزيادة الإنتاجية لعام دراسي، حافل بالجد والعطاء.