محافظ محايل عسير يستعرض استعدادات اعتمادها كمدينة صحية من "الصحة العالمية"

وثمّن محافظ محايل، جهود المشرف العام لبرنامج المدن الصحية وفريق عمله، آملًا أن تُحقق محايل اعتماد المنظمة العالمية، تحقيقًا لتطلعات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.