محافظ محايل عسير يستعرض استعدادات اعتمادها كمدينة صحية من "الصحة العالمية"

الْتقى محافظ محافظة محايل عسير رئيس برنامج مدينة محايل الصحية محمد بن فلاح القرقاح، المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي، والفريق الوطني لبرنامج المدن الصحية بحضور قيادات الإدارات الحكومية والأهالي.
وثمّن محافظ محايل، جهود المشرف العام لبرنامج المدن الصحية وفريق عمله، آملًا أن تُحقق محايل اعتماد المنظمة العالمية، تحقيقًا لتطلعات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر الاستعدادات لاعتماد محايل مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، كما شهد اللقاء توقيع شراكات مجتمعية مع برنامج مدينة محايل الصحية ولقاء اللجان الفرعية ومناقشتهم في المحاور والمعايير لبرنامج المدن الصحية.