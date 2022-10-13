انطلاق المؤتمر الدولي للجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل بالأحساء

شهدت أروقة المؤتمر الدولي العلمي الأول للجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل بالأحساء، مؤتمراً بعنوان "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية - التحديات والفرص"، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في مقر الجامعة، تكاتف المجتمع البيطري بكافة أطيافه، العام والخاص، وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات، وهو الأمر الذي أثمر عن تحقيق نجاح باهر منقطع النظير.
وحظي المؤتمر، بمشاركة أعداد كبيرة من الأكاديميين والباحثين والأطباء البيطريين "ذكوراً وإناثاً"، الذين حرصوا على متابعة جلسات وأوراق العمل، التي كانت مثرية، وامتدت لفترات زمنية طويلة، وتحولت أروقة المؤتمر ومقامة إقامة الضيوف إلى مواقع نقاشات، تناولت مستجدات الطب البيطري.