انطلاق المؤتمر الدولي للجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل بالأحساء

شهدت أروقة المؤتمر الدولي العلمي الأول للجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل بالأحساء، مؤتمراً بعنوان "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية - التحديات والفرص"، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في مقر الجامعة، تكاتف المجتمع البيطري بكافة أطيافه، العام والخاص، وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات، وهو الأمر الذي أثمر عن تحقيق نجاح باهر منقطع النظير.