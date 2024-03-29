برعاية محافظ الأحساء.. تتويج فريق العميد بكأس البطولة الرمضانية لكرة القدم

برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، توّج وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، فريق "العميد" بكأس بطولة أمانة الأحساء الرمضانية لكرة القدم في نسختها العاشرة 2024، مساء أول أمس الخميس، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع محافظة الأحساء وبإشراف فني من وزارة الرياضة (الاتحاد السعودي لكرة القدم) وذلك بملعب منتزه الملك عبدالله البيئي.
وتفصيلاً، فاز فريق العميد بالبطولة بعد تغلبه أمس الأول على غريمه فريق "القادسية" في نهائي البطولة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وكرم وكيل المحافظة الداعمين وعدداً من الجهات الحكومية والخاصة، كما كرم أصحاب جوائز الأفضلية لأفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل فريق، وأفضل حارس، وهداف البطولة.
ومن جهته، أشار أمين الأحساء المهندس عصام الملا إلى أن حرص الأمانة على تنظيم مثل هذا المنشط الشبابي يأتي من منطلق أهدافها الرامية إلى خدمة فئة الشباب وإتاحة الفرصة لهم بتنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم الرياضية والتنظيمية، واستثمار جزء من أوقاتهم في هذا الشهر الفضيل بعناصر إيجابية صحياً وفي النشاط البدني من خلال برامج وفعاليات تستهوي الشباب بمختلف ميولهم واهتماماتهم، ومن ذلك تنظيم مثل هذه المنافسات الاجتماعية.
وشهدت البطولة في نسختها العاشرة حضوراً وتفاعلاً شبابياً لافتاً، وخصوصاً في المباراة النهائية ما ساهم في إضفاء أجواء من التنافس والندية بين 24 فريقاً مشاركاً وتقديم مستويات فنية عالية.