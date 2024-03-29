برعاية محافظ الأحساء.. تتويج فريق العميد بكأس البطولة الرمضانية لكرة القدم

ومن جهته، أشار أمين الأحساء المهندس عصام الملا إلى أن حرص الأمانة على تنظيم مثل هذا المنشط الشبابي يأتي من منطلق أهدافها الرامية إلى خدمة فئة الشباب وإتاحة الفرصة لهم بتنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم الرياضية والتنظيمية، واستثمار جزء من أوقاتهم في هذا الشهر الفضيل بعناصر إيجابية صحياً وفي النشاط البدني من خلال برامج وفعاليات تستهوي الشباب بمختلف ميولهم واهتماماتهم، ومن ذلك تنظيم مثل هذه المنافسات الاجتماعية.