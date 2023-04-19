"العصيمي" يقف على آخر الاستعدادات داخل مصليات العيد بنجران

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي مصليات العيد بالمنطقة، حيث وقف على آخر الاستعدادات داخل المصليات لاستقبال المصلين؛ والتأكد من نظافتها والإنارات، وكذلك مكبرات الصوت، إضافة إلى سعة كل مصلى مع تأمين فرش خارجي في حال التزاحم.