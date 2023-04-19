"العصيمي" يقف على آخر الاستعدادات داخل مصليات العيد بنجران

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي مصليات العيد بالمنطقة، حيث وقف على آخر الاستعدادات داخل المصليات لاستقبال المصلين؛ والتأكد من نظافتها والإنارات، وكذلك مكبرات الصوت، إضافة إلى سعة كل مصلى مع تأمين فرش خارجي في حال التزاحم.
وأكد "العصيمي" أن الفرع كثف خلال الفترة الماضية جولاته الميدانية على المصليات التي تم الإعلان عنها سابقًا لإقامة صلاة العيد؛ من خلال فرق الصيانة في الفرع وتزويدها بسائر الاحتياجات التي تهيئها لاستقبال المصلين لأداء شعيرة العيد وسط أجواء روحانية وإيمانية.
ونوه "العصيمي" بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وحرصه على خدمة بيوت الله والمصلين.