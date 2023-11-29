مدير تعليم الطائف: استضافة المملكة لـ"إكسبو 2030" إنجازٌ يستشرف المستقبل لحدث منتظَر يمثل الريادة

وأعرب الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن سعادته بفوز العاصمة الرياض بحق استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030م" الذي يبرهن على أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة وواثقة وحقيقية نحو الاستمرار في تطبيق رؤية المملكة 2030، فهو إنجاز يستشرف المستقبل لحدث منتظَر يمثل ريادة المملكة عالميًّا، ويبرز مكانتها بتقديم التقنيات الحديثة والمبتكرة.. ويأتي الإنجاز تجسيدًا لمكانة المملكة الريادي لدى المجتمع الدولي، وتتويجًا للمنجزات التي تحققها على كل المستويات.