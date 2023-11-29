مدير تعليم الطائف: استضافة المملكة لـ"إكسبو 2030" إنجازٌ يستشرف المستقبل لحدث منتظَر يمثل الريادة

هنّأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي باسمه ونيابةً عن الأسرة التعليمية في المحافظة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض، والتي رسّخت وجود المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، ورسمت خارطة طريق لمستقبل التنمية والتطوير في شتى المجالات.
وأعرب الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن سعادته بفوز العاصمة الرياض بحق استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030م" الذي يبرهن على أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة وواثقة وحقيقية نحو الاستمرار في تطبيق رؤية المملكة 2030، فهو إنجاز يستشرف المستقبل لحدث منتظَر يمثل ريادة المملكة عالميًّا، ويبرز مكانتها بتقديم التقنيات الحديثة والمبتكرة.. ويأتي الإنجاز تجسيدًا لمكانة المملكة الريادي لدى المجتمع الدولي، وتتويجًا للمنجزات التي تحققها على كل المستويات.
وأضاف الغامدي أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يُظهر العمق التاريخي والثقافي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة؛ سائلًا الله العلي العظيم أن يحفظ لهذا الكيان قيادته ويديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.