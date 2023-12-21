"رقي" تكرّم 13 من روّاد محافظة الخبر في حفلها الخامس

نظّمت جمعيةُ "رقي" للتنمية الأهلية بالخبر، الثلاثاء الماضي، حفلَ تكريم "رواد الخبر" الخامس، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ حيث تم تكريم 13 رائدًا من رواد محافظة الخبر.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد كبير من المسؤولين السابقين، ورجال برزوا بالمحافظة في عدد من المجالات المختلفة بالخبر.
وخلال الحفل ألقى "المقبلُ" كلمةً بالنيابة عن راعي الحفل، أشاد فيها بحفل روّاد الخبر واستمراره للعام الخامس على التوالي.
وقدّم الشكرَ والعرفانَ لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ لرعايته حفلَ التكريم.
من جهته قال رئيس جمعية رقي للتنمية الأهلية بالخبر، عبدالله بن مبارك الدحيم: إننا نفخر برعاية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، لحفل تكريم رواد الخبر الخامس.
وأوضح أنّ رواد محافظة الخبر لهم حقٌّ علينا في جمعية "رقي" بتقديم شيء يسير لهم؛ لما قدموه، وذلك من خلال تكريمهم في هذا الحفل الذي استمرّ خمسةَ أعوام بفضل الله.