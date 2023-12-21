"رقي" تكرّم 13 من روّاد محافظة الخبر في حفلها الخامس

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد كبير من المسؤولين السابقين، ورجال برزوا بالمحافظة في عدد من المجالات المختلفة بالخبر.