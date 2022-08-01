عسير... "حسن الوفادة" مبادرة لاستقبال ضيوف بيشة وزوارها

وفي ذات السياق، أوضح محافظ بيشة أن تدشين شعار "حسن الوفادة" أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية المُشاركة وضعت خطةً متكاملةً لتنفيذ المبادرة بمشاركة أكثر من ٢٠٠ متطوع ومتطوعة مع إقامة ضيافة مجانية لمدة شهر للقادمين عن طريق الرين أمام جبل الصايرة البيضاء، إلى جانب تقديم تمر بيشة هدية للمسافرين، وتوفير مقر دائم للأسر المنتجة في مقر حسن الوفادةً، فضلاً عن إقامة الندوات والمحاضرات والمسابقات التي تُشرف عليها جامعة بيشة.