مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظم اثنينية عن "القوة الناعمة"

ولفت إلى أنه من الأمثلة على ذلك في حالة العلاقات بين الأشخاص، أن هناك من يتمتع بجاذبية "كاريزما" تجده يستطيع إقناع الآخرين لتبني أو رفض قناعات أو سلوكيات معينة، ليس من خلال الإجبار أو القوة القسرية، بل من خلال: العمل، الرؤية، المعرفة، المصداقية، والتواصل الفعّال، والاهتمام بالآخرين، والانفتاح عليهم، وغيرها من السمات التي تجعل من هذا الشخص يصل لعقول وقلوب الآخرين.