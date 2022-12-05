"الكشافة السعودية" تقيم حفلاً لتكريم المتطوعين المتميزين بشقراء

وشدد " الحيلان" على أن العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل البشرية منذ القدم، ولكنه يختلف من حيث حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر. وبما أن ديننا الإسلامي يحث على التطوع، وتوافقًا مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في نشر العمل التطوعي، ففي هذا اليوم ٥ ديسمبر ۲۰۲۲ م الموافق ١٤٤٤/٥/١١هـ والذي سمى باليوم العالمي للتطوع، ومن ضمن برامج جمعية الكشافة العربية السعودية بمفوضية خدمة وتنمية المجتمع وبرامجها، تم تفعيل هذا البرنامج في مناطق ومحافظات المملكة لتشجيع العمل التطوعي، وتكريم العاملين في مجال التطوع".