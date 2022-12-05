"الكشافة السعودية" تقيم حفلاً لتكريم المتطوعين المتميزين بشقراء

تصوير عبدالله جلي : نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية حفلاً خطابيًا في محافظة شقراء كرمت خلاله المتطوعين يوسف محمد الشايع وإبراهيم الحميد، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق ٥ ديسمبر من كل عام.
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني ومدير شعبة العمليات في إدارة الدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز محمد اليوسف، مدير مستشفى شقراء الاختصاصي ياسر العطني، والمهندس علي السبيعي، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ومدير المعهد الصناعي الثانوي والمشرف على الكلية التقنية بشقراء عبدالرحمن المنيع، والمدير التنفيذي لإدارة جمعية التنمية والتطوير بشقراء عبدالمحسن الموسى، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاسرية أحمد السعدي والمرشد السياحي عبدالكريم السلوم وعددٍ من الإعلاميين والكشافة والمهتمين.
وألقى رئيس الفريق الكشفي التطوعي بمحافظة شقراء محمد الحيلان كلمة قال فيها : يعد العمل التطوعي ركيزة أساسية مهمة في بناء المجتمع لما له من قيمة إنسانية كبيرة، تتمثل في العطاء والبذل بكل أنواعه، فهو سلوك حضاري يهدف إلى نشر التماسك والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته".
وشدد " الحيلان" على أن العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل البشرية منذ القدم، ولكنه يختلف من حيث حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر. وبما أن ديننا الإسلامي يحث على التطوع، وتوافقًا مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في نشر العمل التطوعي، ففي هذا اليوم ٥ ديسمبر ۲۰۲۲ م الموافق ١٤٤٤/٥/١١هـ والذي سمى باليوم العالمي للتطوع، ومن ضمن برامج جمعية الكشافة العربية السعودية بمفوضية خدمة وتنمية المجتمع وبرامجها، تم تفعيل هذا البرنامج في مناطق ومحافظات المملكة لتشجيع العمل التطوعي، وتكريم العاملين في مجال التطوع".
وقال "الحيلان" إنه في محافظة شقراء تم اختيار اثنين من أبرز العاملين والمتميزين في مجال التطوع، علمًا بأن الميدان يزخر بالكثير والكثير من المتطوعين، ولعل الجمعية في الأعوام القادمة توسع دائرة التكريم".
فيما ألقى رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية التنمية والتطوير بشقراء المهندس إبراهيم محمد أبو عباة كلمة أشاد خلالها بالمبادرة، ثم تحدث عن نشأة العمل الكشفي في المملكة، مبينًا تميز محافظة شقراء في العمل الكشفي خلال سنواته الأولى عندما نفذ على مستوى المدارس.
وفي ختام الحفل تم تكريم المتطوع، يوسف بن محمد الشايع لأعماله التطوعية المتنوعة وحصوله على ١١٨ فرصة تطوعية، كما تم تكريم المتطوع إبراهيم بن ناصر الحميد لحصوله على ١٥٨ فرصة تطوعية.
يُشار إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن برامج جمعية الكشافة العربية السعودية بمفوضية خدمة وتنمية المجتمع، إذ تم تفعيل هذا البرنامج في مناطق ومحافظات المملكة، لإبراز الجانب التطوعي، وتكريم العاملين في مجال التطوع.